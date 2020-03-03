Украинские националисты устроили в Киеве митинг против отмены закона о люстрации

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Представители украинских националистических сил проводят митинг у здания Конституционного суда Украины (КСУ), где рассматривается вопрос о соответствии закона о люстрации Основному закону страны.

Возле КСУ собрались сторонники запрещенных в РФ организаций "Национальный корпус" и "Правый сектор", а также "Свободы". Инициаторы акции распространили заявление, в котором настаивают на том, что чиновники, работавшие при президенте Викторе Януковиче, не могут сейчас занимать должности в органах власти.

Во время акции нарушений правопорядка не зафиксировано.

Закон о люстрации

Закон о люстрации (очищении власти) вступил в силу на Украине в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или десяти лет. Проверить этот документ на соответствие Конституции потребовали Верховный суд Украины и 47 депутатов Верховной рады в январе 2015 года.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского в его окружении стали заявлять, что закон о люстрации "некачественный" и неконституционный.

Европейский суд по правам человека признал в октябре 2019 года, что увольнение украинских государственных служащих на основании закона о люстрации нарушило права освобожденных чиновников. При этом в решении нет ни одного упоминания о том, что Украина должна изменить или отменить закон о люстрации.