Суд отказался прекратить уголовное преследование экс-президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания постановил отложить принятие решения по ходатайству адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного. Прямую трансляцию из зала заседаний вели местные новостные порталы.

"Суд постановил отложить решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу", - объявила судья Анна Данибекян.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября 2019 года в суде общей юрисдикции Еревана.