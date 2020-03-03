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Суд отказался прекратить уголовное преследование экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана отложил решение по ходатайству адвокатов до изучения всех доказательств по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания постановил отложить принятие решения по ходатайству адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного. Прямую трансляцию из зала заседаний вели местные новостные порталы.

"Суд постановил отложить решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу", - объявила судья Анна Данибекян.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября 2019 года в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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