Минобороны Турции заявило, что военные сбили самолет сирийских ВС

ТАСС, 3 марта. Министерство обороны Турции выступило во вторник с утверждением, что войска страны сбили самолет сирийских вооруженных сил.

"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа Л-39, принадлежащий силам [сирийского] режима", - сообщается в Twitter турецкого оборонного ведомства.

Сирийские СМИ, в том числе телеканал "Сурия", приводят информацию об обстреле самолета ВВС в провинции Идлиб, но не уточняют, был ли он сбит. "Один из наших самолетов, который участвовал в военной операции против террористических формирований в Идлибе, был обстрелян турецкими силами", - говорится в сообщении телеканала.

1 марта Минобороны Сирии сообщило, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчикам удалось катапультироваться. В коммюнике турецкого оборонного ведомства указывалось, что были сбиты два самолета Су-24, которые, как утверждалось, атаковали турецкие самолеты.