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Канцлер Австрии призвал надавить на Турцию из-за организации миграционных потоков в ЕС

По мнению Себастьяна Курца, Эрдоган использует мигрантов для своих политических целей

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Европейский союз должен оказать давление на президента Турции Тайипа Эрдогана, чтобы он не использовал нелегальных мигрантов в своих политических целях против ЕС. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам экстренного заседания правительства с целью выработки мер борьбы с нелегальной миграцией.

По его словам, попытки нелегальных мигрантов прорваться на территорию ЕС, в Грецию из Турции организованы турецким руководством. "Надо оказать совместное давление на Турцию, чтобы президент Эрдоган изменил свое негуманное поведение и не продолжал в дальнейшем использовать мигрантов для своих политических целей. Нам совместно надо обеспечить, чтобы 2015 год не повторился. Для этого нужно организовать функционирующую охрану границ (на внешней границе ЕС в Греции - прим. ТАСС)", - отметил Курц на пресс-конференции.

"Эти люди (мигранты) бегут не из Идлиба, то есть не из Сирии в Грецию. Это люди, которые отчасти уже много лет находятся в Турции. Президент [Турции] Эрдоган осознанно организовал этот процесс. Предоставляются автобусы, мигрантам дают информацию. Осознанно принимаются попытки организовать этот марш в Грецию. Президент Эрдоган использует людей как мяч, оружие, инструмент давления против Европейского союза", - сказал Курц на пресс-конференции.

С пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики предотвратили с субботы 24 тыс. 203 попытки проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции.

Теги
АвстрияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКурц, Себастьян
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