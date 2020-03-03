Косачев назвал "сделку века" попыткой США "с наскока" решить застарелый конфликт

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Так называемая сделка века, предложенная ранее президентом США Дональдом Трампом, практически не учитывает законные интересы палестинской стороны и является попыткой решить застарелый ближневосточный конфликт с наскока и "ковбойскими методами". Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с главой политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

"Мы в России тоже тщательно изучили этот многостраничный документ. И с сожалением можем констатировать, что симпатии его авторов совершенно очевидно находятся на одной из сторон конфликта - на израильской стороне этого конфликта. При том, что законные интересы палестинской стороны в этой сделке практически не учитываются", - сказал Косачев.

Он напомнил, что есть международные правовые документы - резолюция Совета Безопасности, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, а также арабская мирная инициатива. "В этом американском проекте все эти наработанные многолетним трудом дипломатов и политиков результаты фактически отбрасываются в сторону и предпринимается попытка решить застарелый ближневосточный конфликт с наскока, такими присущими американцам ковбойскими методами. Во всяком случае, это наши впечатления от этой инициативы", - подчеркнул Косачев.

Он также отметил, что России известна консолидированная оценка "сделки века" Лигой арабских государств. "Знаем, что там содержится четкая фиксация необходимости возобновления многосторонних переговоров по ближневосточному урегулированию под международной эгидой и, наверное, такой эгидой мог бы стать известный ближневосточный квартет международных посредников с участием России", - сказал глава международного комитета СФ.