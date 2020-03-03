Косачев назвал "сделку века" попыткой США "с наскока" решить застарелый конфликт

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Так называемая сделка века, предложенная ранее президентом США Дональдом Трампом, практически не учитывает законные интересы палестинской стороны и является попыткой решить застарелый ближневосточный конфликт с наскока и "ковбойскими методами". Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с главой политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
"Мы в России тоже тщательно изучили этот многостраничный документ. И с сожалением можем констатировать, что симпатии его авторов совершенно очевидно находятся на одной из сторон конфликта - на израильской стороне этого конфликта. При том, что законные интересы палестинской стороны в этой сделке практически не учитываются", - сказал Косачев.
Он напомнил, что есть международные правовые документы - резолюция Совета Безопасности, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, а также арабская мирная инициатива. "В этом американском проекте все эти наработанные многолетним трудом дипломатов и политиков результаты фактически отбрасываются в сторону и предпринимается попытка решить застарелый ближневосточный конфликт с наскока, такими присущими американцам ковбойскими методами. Во всяком случае, это наши впечатления от этой инициативы", - подчеркнул Косачев.
Он также отметил, что России известна консолидированная оценка "сделки века" Лигой арабских государств. "Знаем, что там содержится четкая фиксация необходимости возобновления многосторонних переговоров по ближневосточному урегулированию под международной эгидой и, наверное, такой эгидой мог бы стать известный ближневосточный квартет международных посредников с участием России", - сказал глава международного комитета СФ.
Парламентарий подчеркнул, что позиция палестинской стороны на таких переговорах будет существенным образом усилена, если она будет консолидированной. "Если чем-то мы в этом можем помочь дружественному для нас палестинскому народу, мы, разумеется, в вашем полном распоряжении, я имею в виду российских политиков, российских парламентариев", - сказал Косачев.
Он выразил убежденность в том, что вся напряженная ситуация на Ближнем Востоке "во многом, если не во всем, завязана на неурегулированности палестинской проблемы". "Видим, как группа стран Запада, понятно, что Израиль, пытаются как-то отодвинуть палестино-израильский конфликт, палестинский вопрос на второй план под предлогом так называемой иранской угрозы, других острых кризисов в регионе. Этот подход, на наш взгляд, проявил себя и в ходе подготовки и последующей презентации американцами сделки века", - отметил сенатор.
О "сделке века"
В конце января президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.
В то же время президент США назвал Иерусалим "неделимой столицей" Израиля и заявил о намерении Вашингтона признать еврейские поселения израильской территорией. В качестве условий мирного процесса хозяин Белого дома назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. Для продвижения урегулирования США предлагают палестинцам 50 млрд долларов в качестве инвестиций.