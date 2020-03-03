Ниинистё сообщил, что обсудил с Лавровым нормализацию ситуации в Идлибе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил в Twitter, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему Сирии и заявил на встрече о необходимости принятия мер для нормализации ситуации в Идлибе.

"У нас с Лавровым был серьезный разговор по ситуации в Сирии и Идлибе, о гуманитарном бедствии там. Я подчеркнул, что необходимо немедленно положить конец страданиям гражданского населения, и сослался на встречу [президента РФ Владимира] Путина и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана", - написал Ниинистё.

По словам президента Финляндии, обсуждались также стабильность на Балтике, российская инициатива по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, контроль над вооружениями и другие международные вопросы.

Путин 5 марта проведет переговоры с Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба Кремля, предполагается "обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации".

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.