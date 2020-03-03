После подсчета двух третей голосов партия Нетаньяху сохраняет лидерство на выборах

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Партия "Ликуд" и. о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохраняет лидерство на парламентских выборах в Израиле, опережая ближайшего конкурента - центристский блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - на 3% голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник на сайте израильского ЦИК данные подсчета 64,31% голосов.

За "Ликуд" подано 1,21 млн голосов, или 29,33% от обработанных бюллетеней, а за "Кахоль-Лаван" - 1,085 млн голосов (26,31%) указали в ЦИК. Газета The Jerusalem Post указывает, что такой расклад сил даст партии премьера 36 мест в Кнессете 23-го созыва, а блоку центристов - 32.

По подсчетам издания, к настоящему моменту правые и религиозные партии, поддерживающие Нетаньяху, получают 59 из 120 парламентских кресел, партия "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана - 7 мест, а центристы вместе с левыми и арабским "Объединенным списком" - 54. Публикация окончательных результатов подсчета голосов ожидается не ранее четверга, отмечает The Jerusalem Post

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка как минимум 61 депутата, указывает государственное израильское радио KAN. По закону после получения окончательных результатов подсчета голосов президент Израиля Реувен Ривлин, проконсультировавшись с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.