Израиль продолжит работу с США по плану урегулирования с Палестиной

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Израиль намерен продолжить работу с США по плану палестино-израильского урегулирования, предложенного ранее американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Достаточно широкий консенсус в израильской политике, что план Трампа должен являться базисом для будущих переговоров с палестинцами. Я думаю, что в этом смысле этот план будет важным и над ним еще будут работать, конечно, в Израиле вместе с Соединенными Штатами, с палестинцами и так далее", - отметил он, указав на то, что в израильском обществе существует консенсус по большинству самых важных внешнеполитических проблем.

Дипломат добавил, что отношения с Россией будут сохранять высокий приоритет при любом исходе состоявшихся в понедельник выборов в израильский парламент.

В конце января президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.