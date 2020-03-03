20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Израиль продолжит работу с США по плану урегулирования с Палестиной

Поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне отметил, что план Трампа должен являться базисом для будущих переговоров с палестинцами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Израиль намерен продолжить работу с США по плану палестино-израильского урегулирования, предложенного ранее американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

На эту тему
"План, отвергнутый палестинцами". Мировые СМИ о "сделке века", предложенной Трампом

"Достаточно широкий консенсус в израильской политике, что план Трампа должен являться базисом для будущих переговоров с палестинцами. Я думаю, что в этом смысле этот план будет важным и над ним еще будут работать, конечно, в Израиле вместе с Соединенными Штатами, с палестинцами и так далее", - отметил он, указав на то, что в израильском обществе существует консенсус по большинству самых важных внешнеполитических проблем.

Дипломат добавил, что отношения с Россией будут сохранять высокий приоритет при любом исходе состоявшихся в понедельник выборов в израильский парламент.

В конце января президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Лавров: НАТО не намерена разрабатывать меры деэскалации совместно с Россией
Глава МИД отметил, что на предложения, направленные в Североатлантический альянс больше года назад, ответа нет до сих пор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС