Эстония разрешила ВВС США использовать ее воздушное пространство для проведения учений

ТАЛЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Эстония предоставила американским военным право использовать ее воздушное пространство для проведения авиаучений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны балтийской республики со ссылкой на главу ведомства Юри Луйка, находящегося с понедельника с рабочим визитом в США.

Луйк на встрече с министром ВВС США Барбарой Баррет заявил, что американские ВВС могут пользоваться воздушным пространством Эстонии для проведения различных учений, в рамках которых было бы возможно отрабатывать планы по обороне и повышать способности к сотрудничеству США и стран Балтии.

"Мы тесно сотрудничаем со своими балтийскими и польскими коллегами, чтобы добиться лучшей информированности и системы предварительных предупреждений в воздушном пространстве региона", - добавил он.

В ходе встречи с министром армии США Райаном Маккарти глава Минобороны также отметил значимость совместных учений.

"Проходящие под руководством США "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020) - это хороший пример учений, в ходе которых отрабатывают перебрасывание дополнительных сил в Европу, - сказал Луйк. - Они также дают балтийским странам хорошую возможность отработать работу региональных структур командования посредством созданной в прошлом году вместе с Латвией и Данией Северной дивизии".