Эксперты: КНДР могла испытать реактивную систему залпового огня сверхкрупного калибра

ТАСС, 3 марта. Вооруженные силы КНДР в понедельник могли провести испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских экспертов.

К подобному заключению аналитики пришли после изучения распространенных ЦТАК фотоснимков с полигона, где проводились пуски. В частности, в Республике Корея утверждают, что стрельбы велись теми же снарядами, что и на прошлогодних ноябрьских испытаниях. Таким образом, во время пусков могла быть испытана именно РСЗО, установленная на транспортно-пусковом подвижном комплексе, что косвенно подтверждает ЦТАК, сообщившее о проведенных "учениях артиллерийских подразделений большой дальности". При этом ранее в южнокорейских и японских военных кругах появлялись утверждения о том, что Пхеньян провел пуски баллистических ракет малой дальности. По предположениям экспертов, калибр этой пусковой установки достигает 600 мм, а максимальная дальность полета ракеты составляет до 400 км.

Помимо этого, внимание аналитиков Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея оказалось приковано к тенденции сокращения интервалов стрельбы. Если при первых испытаниях между первым и вторым пуском промежуток составлял 17 минут, то по мере проведения учений он сократился до 30 секунд. На состоявшихся же в понедельник испытаниях интервал между выстрелами составил всего 20 секунд, утверждают они.

"Последние учения проводились с целью проверить способность пусковой установки к ведению беспрерывной огневой атаки, - цитирует агентство Yonhap слова эксперта Корейского форума обороны и безопасности Син Чжон У. - Укороченный интервал [стрельбы] (теперь он составляет 20 секунд) означает, что у КНДР появились повышенные возможности для проведения внезапных ударов. Это как раз то, к чему призывал Ким Чен Ын".

В свою очередь профессор Института Дальнего Востока при университете Кённам Ким Дон Ёп считает, что "КНДР почти готова к оперативному развертыванию ракетной системы, которая на деле дважды продемонстрировала способность к беспрерывному ведению огня".

В понедельник КНШ сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.