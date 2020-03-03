Асад издал указ о проведении выборов в парламент Сирии 13 апреля

ТАСС, 3 марта. Президент Сирии Башар Асад издал во вторник указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля нынешнего года. Об этом сообщила канцелярия главы сирийского государства.

Асад издал указ, "определяющий понедельник, 13 апреля 2020 года, днем выборов депутатов Народного совета третьего созыва", указывается в документе президентской канцелярии.

Всего в состав законодательного органа войдут 250 членов, которые будут избраны путем прямого голосования сроком на четыре года.

Предыдущие выборы в сирийский парламент состоялись 13 апреля 2016 года.