ЕС ждет от Турции полной реализации соглашения о закрытии границы для мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз "ждет от Турции полной реализации соглашения" о закрытии границы для мигрантов, Брюссель со своей стороны "до конца выполняет свою часть" обязательств. Соответствующее заявление сделал во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны и главой Еврокомиссии. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Он назвал защиту границы Греции от миграционного давления из Турции "общеевропейской задачей". По словам Мишеля, ЕС "окажет Греции полную поддержку".