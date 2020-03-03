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ЕС ждет от Турции полной реализации соглашения о закрытии границы для мигрантов

Шарль Мишель назвал защиту границы Греции от миграционного давления из Турции "общеевропейской задачей"

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз "ждет от Турции полной реализации соглашения" о закрытии границы для мигрантов, Брюссель со своей стороны "до конца выполняет свою часть" обязательств. Соответствующее заявление сделал во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны и главой Еврокомиссии. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Он назвал защиту границы Греции от миграционного давления из Турции "общеевропейской задачей". По словам Мишеля, ЕС "окажет Греции полную поддержку". 

Теги
Турция
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