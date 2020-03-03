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Предложения по изменениям в Конституции

Пушилин призвал россиян в ДНР принять участие в обсуждении Конституции

Он выразил надежду, что возможность высказать свое мнение об изменениях в Конституцию "будет воспринята с воодушевлением и реализована с осознанием исключительной важности, масштабов и глубины происходящих процессов, а также степени их влияния на судьбу нашего государства и нашего народа"

ДОНЕЦК, 3 марта. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что проживающие в республике граждане России должны принять участие в обсуждении поправок к Конституции Российской Федерации.

"По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в России проходит широкое обсуждение изменений в Конституцию страны, - цитирует его заявление Донецкое агентство новостей. - Считаю, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс".

Пушилин предложил обсудить проект поправок в преамбулу Конституции РФ, направленный в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным. "Обращаюсь к депутатам Народного совета, представителям Общественной палаты и Молодежного парламента, членам общественных движений "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс", а также представителям общественности с предложением предоставить отзывы относительно этой поправки", - подчеркнул глава ДНР.

Он выразил надежду, что возможность высказать свое мнение об изменениях в Конституцию России "будет воспринята с воодушевлением и реализована с осознанием исключительной важности, масштабов и глубины происходящих процессов, а также степени их влияния на судьбу нашего государства и нашего народа".

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.

Теги
РоссияПушилин, Денис ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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