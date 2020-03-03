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Еврокомиссия выделила Греции €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что греческие обеспокоенности - это обеспокоенности ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен REUTERS/Alexandros Avramidis
Описание
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© REUTERS/Alexandros Avramidis

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила Греции €700 млн для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента. Прямую трансляцию вела служба ЕК.

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"Еврокомиссия выделяет €700 млн помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно", - сказала она.

По словам главы ЕК, греческие обеспокоенности - это обеспокоенности ЕС. "Речь идет не только о греческих границах, но о европейских. Наш приоритет - предоставить всю необходимую поддержку Греции", - добавила она.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС сохранит единство в борьбе с миграционным кризисом. "Те, кто пытаются проверить единство ЕС на прочность, будут разочарованы. Мы сохраним нашу линию, единство одержит верх, - заявила она. - Турция - не враг, но люди - не средство для достижения целей".

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в провинции Идлиб.

По последним данным, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

Теги
СирияГрецияПроблема нелегальной миграции в ЕвропеФон дер Ляйен, УрсулаСирийско-турецкий конфликт
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