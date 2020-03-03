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Премьер Греции назвал Турцию официальным контрабандистом мигрантов

Кириакос Мицотакис также подчеркнул, что мигранты и беженцы не должны становиться инструментом геополитических игр
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS
Описание
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Мигранты и беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр, заявил во вторник премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на совместной пресс-конференции с руководителями ЕС в местечке Катаниес на сухопутной границе с Турцией. Трансляцию пресс-конференции вели греческие телеканалы и сайт Европарламента.

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"Это правительство проводит другую политику в отношении защиты границ. Мы посылаем очень четкий сигнал, что мигранты и беженцы не могут быть использованы в качестве инструмента для геополитических игр. Они настоящие жертвы в такого рода политике. Это подход, который нельзя считать приемлемым", - подчеркнул Мицотакис.

По словам премьера, Греция действует в рамках международного и европейского права. "То, что происходит на греческой границе, является международной политической проблемой первостепенной важности", - сказал премьер. "Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решительности. Угрозы Эрдогана не прошли", - подчеркнул глава правительства.

"Наш посыл ясен: "Не пытайтесь проникнуть в Грецию нелегально, вам это не удастся, и вы понесете ответственность за свой выбор полностью", - сказал премьер-министр, обращаясь к нелегальным мигрантам, скопившимся на турецкой территории у границы с Грецией.

Говоря о Европе, премьер отметил, что "солидарность не может оставаться на словах, ее должны почувствовать греческие граждане, чья безопасность и спокойная жизнь подвергаются опасности". "Греция признает, что Турция может помочь в решении проблемы беженцев. Тут нужна поддержка Европы, но не в режиме угроз. Ни Греция, ни Европа не поддаются на шантаж. Вооружившись законом и логикой, мы победим", - подчеркнул Мицотакис.

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Он добавил, что тысячи нелегальных мигрантов, направляемых Турцией к греческой границе, представляют асимметричную угрозу для безопасности Греции. 

"Турция, - пояснил глава кабмина, - отправляет тысячи людей на границу, чтобы добиваться удовлетворения своих требований. Она использует их в качестве геополитических рычагов для своих собственных целей. К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов". По словам премьера, "проблема не является как таковой проблемой мигрантов и беженцев, она представляет из себя асимметричную угрозу" безопасности Греции.

"Я обязан защищать территориальную целостность своей страны, именно этим я и буду заниматься. Наш руководящий принцип - безопасность Греции и Европы", - подчеркнул Мицотакис. Он отметил, что "ожидает ощутимой солидарности со стороны от ЕС", и сказал, что присутствие на границе высокопоставленных европейских чиновников посылает четкий сигнал: "Мы видели, что здесь происходит, несмотря на пропаганду, основанную на фейк-ньюс".

Премьер отметил, что Греция, защищая свои границы, "полностью выполняет требования международного права". "Греция может охранять свои границы, мы предотвратили незаконное проникновение в страну более 24 тыс. мигрантов", - сказал глава правительства.

Теги
ТурцияГрецияПроблема нелегальной миграции в ЕвропеМицотакис, КириакосСирийско-турецкий конфликт
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