Премьер Греции назвал Турцию официальным контрабандистом мигрантов

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Мигранты и беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр, заявил во вторник премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на совместной пресс-конференции с руководителями ЕС в местечке Катаниес на сухопутной границе с Турцией. Трансляцию пресс-конференции вели греческие телеканалы и сайт Европарламента.

"Это правительство проводит другую политику в отношении защиты границ. Мы посылаем очень четкий сигнал, что мигранты и беженцы не могут быть использованы в качестве инструмента для геополитических игр. Они настоящие жертвы в такого рода политике. Это подход, который нельзя считать приемлемым", - подчеркнул Мицотакис.

По словам премьера, Греция действует в рамках международного и европейского права. "То, что происходит на греческой границе, является международной политической проблемой первостепенной важности", - сказал премьер. "Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решительности. Угрозы Эрдогана не прошли", - подчеркнул глава правительства.

"Наш посыл ясен: "Не пытайтесь проникнуть в Грецию нелегально, вам это не удастся, и вы понесете ответственность за свой выбор полностью", - сказал премьер-министр, обращаясь к нелегальным мигрантам, скопившимся на турецкой территории у границы с Грецией.

Говоря о Европе, премьер отметил, что "солидарность не может оставаться на словах, ее должны почувствовать греческие граждане, чья безопасность и спокойная жизнь подвергаются опасности". "Греция признает, что Турция может помочь в решении проблемы беженцев. Тут нужна поддержка Европы, но не в режиме угроз. Ни Греция, ни Европа не поддаются на шантаж. Вооружившись законом и логикой, мы победим", - подчеркнул Мицотакис.