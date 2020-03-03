Запасы обогащенного урана в Иране в 5 раз превысили лимит ядерной сделки

ТАСС, 3 марта. Объем обогащенного урана в Иране более чем в 5 раз превышает лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе исламской республики. Как сообщило во вторник агентство AFP , об этом говорится в докладе, подготовленном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно изложенным в нем сведениям, запасы обогащенного урана в стране достигают 1510 кг, в то время как установленное сделкой ограничение составляет 300 кг.

Агентство Reuters в свою очередь проинформировало, что МАГАТЭ в своем докладе также критикует Иран за отказ предоставить доступ к двум ядерным объектам.

"Иран не предоставил агентству доступ к двум объектам и не участвует в предметных обсуждениях для того, чтобы ответить на вопросы агентства, связанные с возможными незаявленными ядерными материалами и имеющей отношение к ядерной деятельности активностью", - указывается в докладе. Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Тегеран к безотлагательному сотрудничеству, включая "предоставление немедленного доступа к указанным объектам".