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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: протоколы закрытого заседания парламента Турции по Идлибу засекретят на 10 лет

В ходе закрытой сессии с докладами выступят глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар

ТАСС, 3 марта. Все протоколы закрытого заседания турецкого парламента (меджлиса) по ситуации в провинции Идлиб останутся засекреченными минимум на 10 лет. Об этом во вторник сообщает телеканал NTV.

Генассамблея меджлиса собралась три часа назад для обсуждения сложившейся ситуации в Идлибе в свете напряженности обстановки в этой сирийской провинции и начала новой военной операции ВС Турции против сирийских сил. В ходе закрытой сессии выступят с докладами глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Они проинформируют депутатов о дипломатической и военной стороне работы правительства соответственно в контексте идлибской проблемы.

Кроме того, свои мнения на этот счет выскажут и представители других партий.

Ситуация вокруг провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии. Турция провела на территории Сирии уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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