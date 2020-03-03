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Сирийско-турецкий конфликт

США могут предоставить боеприпасы Турции для помощи в Сирии

Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон изучает запрос Анкары на предоставление ей систем ПВО

ТАСС, 3 марта. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил во вторник, что Вашингтон готов предоставить Анкаре боеприпасы и гуманитарную помощь для поддержки ее действий в провинции Идлиб. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

"Турция - союзник по НАТО. Множество из ее сил используют американское оборудование. Мы убедимся, что оборудование готово и может использоваться" - сказал Джеффри. Кроме того, по данным газеты, посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд заявил на брифинге, что Вашингтон изучает запрос Анкары на предоставление ей систем ПВО.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли более 30 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

Теги
СШАСирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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