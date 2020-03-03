СМИ: Макрон перестал пожимать руки из-за коронавируса

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не проходил проверку на коронавирус, однако соблюдает меры безопасности и прекратил пожимать руки.

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Об этом во вторник сообщил журнал Paris Match со ссылкой на окружение французского лидера.

По словам источников издания, Макрон "отказался от рукопожатий при встречах". "Мы разрабатываем специальный комплекс мер по его [президента] защите [от коронавируса]", - добавил собеседник издания.

Во вторник санитарно-медицинское агентство Santé publique France сообщило о выявлении 13 новых случаев заражения коронавирусом на территории Франции. Таким образом, их общее количество с начала февраля выросло до 204. Согласно последней информации, умерли четыре человека.