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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Макрон перестал пожимать руки из-за коронавируса

По данным источника журнала Paris Match, для французского президента разрабатывают комплекс спецмер по защите от вируса

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не проходил проверку на коронавирус, однако соблюдает меры безопасности и прекратил пожимать руки.

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Об этом во вторник сообщил журнал Paris Match со ссылкой на окружение французского лидера.

По словам источников издания, Макрон "отказался от рукопожатий при встречах". "Мы разрабатываем специальный комплекс мер по его [президента] защите [от коронавируса]", - добавил собеседник издания.

Во вторник санитарно-медицинское агентство Santé publique France сообщило о выявлении 13 новых случаев заражения коронавирусом на территории Франции. Таким образом, их общее количество с начала февраля выросло до 204. Согласно последней информации, умерли четыре человека.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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