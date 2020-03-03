{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти США намерены распределить по штатам миллион тестов на коронавирус

Конгрессмен-демократ Майк Томпсон, представляющий Калифорнию, отметил, что некоторые округа его штата испытывают нехватку таких тестов

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация США намерена в ближайшее время распределить по штатам около миллиона тест-систем для выявления коронавируса. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Представляющий Калифорнию конгрессмен-демократ Майк Томпсон отметил, что ряд округов его штата испытывает нехватку тестов на наличие коронавируса. "Могу вас заверить, что мы следим за качеством наших тест-систем, а по количеству пытаемся в ближайшее время выйти примерно к одному миллиону. Мы быстро активизируем свои возможности, и я могу заверить вас в том, что вы получите надлежащие тест-системы", - отметил Мнучин, который входит в учрежденную президентом США Дональдом Трампом правительственную группу по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра, власти Соединенных Штатов в координации со своими партнерами, а также международными организациями делают все возможное, чтобы ограничить распространение нового коронавируса и его последствий. "Администрация США внимательно следит за коронавирусом и его влиянием на здоровье населения, а также за любого рода воздействием на цепочки поставок, рынки и экономику в целом. Администрация координирует свою деятельность с международными организациями и партнерами в других странах с целью сделать все возможное для ограничения распространения вируса и вреда [экономике], который он наносит", - отметил руководитель финансового ведомства.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Пост председателя правительства может занять Денис Шмыгаль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС