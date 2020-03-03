Власти США намерены распределить по штатам миллион тестов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация США намерена в ближайшее время распределить по штатам около миллиона тест-систем для выявления коронавируса. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

Представляющий Калифорнию конгрессмен-демократ Майк Томпсон отметил, что ряд округов его штата испытывает нехватку тестов на наличие коронавируса. "Могу вас заверить, что мы следим за качеством наших тест-систем, а по количеству пытаемся в ближайшее время выйти примерно к одному миллиону. Мы быстро активизируем свои возможности, и я могу заверить вас в том, что вы получите надлежащие тест-системы", - отметил Мнучин, который входит в учрежденную президентом США Дональдом Трампом правительственную группу по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра, власти Соединенных Штатов в координации со своими партнерами, а также международными организациями делают все возможное, чтобы ограничить распространение нового коронавируса и его последствий. "Администрация США внимательно следит за коронавирусом и его влиянием на здоровье населения, а также за любого рода воздействием на цепочки поставок, рынки и экономику в целом. Администрация координирует свою деятельность с международными организациями и партнерами в других странах с целью сделать все возможное для ограничения распространения вируса и вреда [экономике], который он наносит", - отметил руководитель финансового ведомства.