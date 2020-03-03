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Премьер-министр Украины просит суд запретить главе Рады рассматривать вопрос его отставки

Алексей Гончарук также просит суд запретить Дмитрию Разумкову объявлять результаты голосования депутатов по этому вопросу

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить главе Верховной рады Дмитрию Разумкову рассматривать вопрос его отставки на внеочередном заседании парламента в среду. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский. Истец просит суд запретить председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука или освобождения кого-либо из членов правительства", - говорится в сообщении.

Гончарук также просит суд запретить Разумкову объявлять результаты голосования депутатов Рады по вопросу о его отставке, добавили в пресс-службе.

В данный момент парламентская фракция партии "Слуга народа" проводит заседание, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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