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Миграционный кризис в Европе

Глава МВД Сербии заявил, что республика не будет парковкой для мигрантов

Небойша Стефанович отметил, что сейчас на территории страны находятся 6 тыс. мигрантов

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Сербия не станет парковкой для мигрантов с Ближнего Востока на пути в Европу и не позволит расселять на своей территории выдворенных из ЕС переселенцев. Об этом заявил во вторник вице-премьер, глава МВД страны Небойша Стефанович.

"Сербия не будет ни парковкой для мигрантов, ни местом, куда будут возвращать мигрантов из ЕС и поселять их здесь сотнями тысяч. Все те, кто годами распространяет этот вымысел, грубо обманывают граждан Сербии, пытаясь набрать мелкие политические очки", - цитирует заявление министра пресс-служба МВД. Стефанович отметил, что в настоящее время на территории Сербии находятся 6 тыс. мигрантов.

"Страна развивает мощности пограничной полиции в плане людских и технических ресурсов, включая закупку тепловизоров, дронов и другого оборудования, способного защитить границы. Мы направили полицейских на границу Северной Македонии и Греции, чтобы помочь пресечь незаконное пересечение границы мигрантами и движение в направлении Сербии. Мы принимаем все необходимые меры в сотрудничестве со всеми международными партнерами с востока, запада, севера и юга, чтобы не допустить нелегального проникновения в нашу страну", - заявил министр.

Глава МВД напомнил, что большинство мигрантов не задерживаются в Сербии, направляясь в ЕС. В то же время он подчеркнул, что все службы готовы защищать интересы страны, если будет зафиксирована новая волна миграции.

В последние месяцы несколько тысяч мигрантов скопились на границах Сербии и ЕС. Беженцы пытаются незаконно пересекать сербско-хорватскую границу, пролегающую по Дунаю. В результате нескольких неудачных попыток минимум 10 человек утонули. Еще одним популярным миграционным маршрутом является сербско-венгерская граница. Так, в конце января около 60 мигрантов пытались силой прорваться через пропускной пункт и были остановлены предупредительными выстрелами в воздух.

Аналогичная ситуация складывается в соседней Боснии и Герцеговине, где в миграционных лагерях находятся несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана.

Теги
СербияПроблема нелегальной миграции в Европе
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