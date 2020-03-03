Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Глава украинского правительства Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке. Об этом во вторник сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".

В данный момент парламентская фракция партии "Слуга народа" проводит заседание, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. По словам присутствующего на этом заседании депутата Александра Качуры, глава государства предложил назначить на пост председателя правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля. "Президент внес предложение назначить новым премьером Шмыгаля", - написал он в Telegram-канале.