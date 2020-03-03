Мнучин не стал уточнять возможные сроки введения антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин не стал уточнять во вторник возможные сроки введения санкций в отношении крупных предпринимателей из России. Он выступал на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

Законодатель Гвен Мур (демократ от штата Висконсин) спросила главу финансового ведомства, "когда ожидается введение дополнительных санкций против российских олигархов". "Я не могу комментировать дальнейшее расширение [антироссийских санкций]. Мы всегда вводим дополнительные санкции", - ответил министр. Мур утверждала, что Конгресс обязал администрацию США ввести дополнительные санкции против России и хочет знать, когда правительство примет данное решение. "Мы следуем закону, который вы приняли. Мы рады принимать последующие меры", - сказал Мнучин.

"Мы не даем конкретных комментариев по грядущим санкциям по принципиальным соображениям", - заключил он, отказавшись отвечать на вопросы о возможных сроках расширения антироссийских санкций.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), которым ввел новые ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также закрепил прежние. К дате вступления закона в силу - 29 января 2018 года - Минфин и разведка США сформировали для конгресса список бизнесменов и политических деятелей, которые, как считают в Вашингтоне, близки российским властям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти действия американских властей, заявляла, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между странами.