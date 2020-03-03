Boeing представил облик нового разведывательно-ударного вертолета для американской армии

"Новый вертолет FARA предназначен для выполнения разведывательно-ударных задач прямо на поле боя. После списания вертолета OH-58D Kiowa Warrior возможности американской армии по непосредственной поддержке войск упали до критической отметки, и новая машина позволит их восстановить", - проинформировали в Boeing.

ТАСС, 3 марта. Американская авиастроительная корпорация Boeing впервые представила облик нового легкого разведывательно-ударного вертолета, разрабатываемого в рамках программы FARA (Future Attack Reconaissance Aircraft) для вооруженных сил США. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Boeing.

"Новый вертолет оснащен одним двигателем, шестилопастным основным винтом, кабиной экипажа с тандемной компоновкой и модульной панелью управления с изменяемой конфигурацией многофункциональных дисплеев", - добавили в пресс-службе. По словам представителей Boeing, вертолет FARA будет совместим с авиационными средствами поражения целей на дальней дистанции и другими боеприпасами. "Вертолет будет полностью интегрирован в экосистему [вооружений и военной техники] ВС США", - отметили в компании.

"Вертолет также обладает рядом возможностей по автономному применению", - сообщили в Boeing.

Как следует из официальной презентации Boeing, вертолет FARA оснащается по меньшей мере четырьмя управляемыми ракетами класса "воздух - поверхность" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), а также 20-мм автоматической пушкой M197. Отличительной особенностью является внутрифюзеляжное расположение ракетного вооружения - в ходе полета крыло с точками подвески складывается в фюзеляж винтокрылой машины.