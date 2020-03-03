Партия "Слуга народа" приняла решение поддержать отставку премьер-министра Украины

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Парламентская фракция партии "Слуга народа", которая имеет большинство в Верховной раде, в среду на внеочередном заседании поддержит инициативу об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом во вторник сообщил журналистам депутат этой партии Александр Дубинский.

"Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - сказал он.

Партия приняла решение поддержать кандидатуру Дениса Шмыгаля для назначения на должность премьер-министра Украины, сообщила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко. "Фракция... поддержала выдвижение Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность премьер-министра", - сообщила она в эфире телеканала "112 Украина".

Янченко добавила, что в среду в Раде президент Украины Владимир Зеленский совместно со Шмыгалем "представят потенциальный состав кабинета министров".

Также фракция поддержит инициативу об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. "По генпрокурору - все-таки завтра его намерены отправить в отставку. На [заседании] фракции прошло сигнальное голосование (о том, кто заменит Рябошапку - прим. ТАСС). Победил депутат [Сергей] Ионушас", - сообщило украинское издание "Страна".

Ионушас в настоящий момент является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее в Верховной раде появился проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины. В тексте документа причиной для увольнения была указана его "неспособность обеспечить выполнение задач". В парламенте в течение нескольких дней проходил сбор подписей за отставку Рябошапки.

Во вторник парламентская фракция партии "Слуга народа" провела заседание, на котором спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля на пост главы правительства. Фракция эту инициативу поддержала.