Правительство Украины опровергло информацию об обращении Гончарука в суд из-за отставки

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины не подавал заявление в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить главе Верховной рады Дмитрию Разумкову выносить в парламент вопрос о его отставке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Украины.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ответ на сообщение пресс-службы правительства глава суда Павел Вовк в Facebook написал, что "новость [об обращении Гончарука] будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя". Сейчас, добавил Вовк, сайт суда по техническим причинам не работает.

Ранее пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила о том, что Гончарук обратился в суд, чтобы инстанция запретила председателю Верховной рады рассматривать вопрос его отставки на заседании парламента в среду.

Во вторник фракция партии "Слуга народа" в Раде провела заседание, на котором Разумков сообщил, что Гончарук подал заявление об отставке. После этого присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля на пост главы правительства. Фракция эту инициативу поддержала.