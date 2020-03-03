Румынские власти запретили въезд российскому ученому без объяснения причин

БУХАРЕСТ, 3 марта. /ТАСС/. Румынские власти запретили въезд в страну без объяснения причин российскому исследователю-лингвисту Алексею Умнову-Денисову, который занимается дешифровкой дохристианской письменности балканских племен. Об этом сообщил ТАСС во вторник посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

"Ученый из Санкт-Петербурга Умнов-Денисов, в частности, изучает вопрос о золотых табличках из румынского города Синаи, - сказал дипломат. - Он должен был выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК), в констанцском университете имени Андрея Шагуны и в археологическом институте имени Василе Пырвана, чтобы поделиться результатами своих исследований. На встречу с ним в Бухарест приехали ученые из других городов Румынии, а также из соседней Болгарии".

"Между тем, при прохождении паспортного контроля в бухарестском аэропорту Умнову-Денисову был запрещен въезд в Румынию, - продолжал Кузьмин. - Мы были очень удивлены, так как всего за несколько дней до этого он получил визу в Генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге, и никаких вопросов к нему не возникало. В МИД Румынии нам устно, очень коротко и без всякой детализации сообщили, что решение было принято в соответствии с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит".

"Посольство направило в МИД Румынии ноту, в которой выражается глубокое разочарование в связи с запретом на въезд в страну российскому исследователю, а также высказывается мнение, согласно которому подобные действия не могут не сказаться негативно на развитии двусторонних научных связей, особенно в области истории", - сообщил посол. В результате презентация подготовленной лекции Умнова-Денисова на румынском языке в РЦНК была проведена в отсутствие докладчика, другие намеченные выступления пришлось отменить.

Золотые таблички были найдены в 1873 году в румынском городе Синае во время строительства королевского замка Пелеш. На 513 табличках были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языке. Одни ученые считают эти таблички летописью дакийской эпохи и датируют их V-II веками до н.э., другие называют фальшивкой. Долгое время таблички и сделанные с них свинцовые копии хранились в различных румынских музеях, затем их следы теряются. В работе "Золотая книга фракийцев" Умнов-Денисов предпринимает попытку расшифровать надписи на сохранившихся табличках по их фотографиям.

Даки - группа фракийских племен, живших на территории современной Румынии. В 82 году до н.э. было создано независимое дакийское государство. В результате первого похода императора Траяна в 101-102 годы Дакия стала вассалом Римской империи, а после второго, начавшегося в 106 году, была включена в империю в качестве римской провинции. Согласно ряду историков, даки являются дальними предками румынского народа.