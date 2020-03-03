Турецкий военный погиб в Идлибе

АНКАРА, 3 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил во вторник о гибели турецкого военнослужащего в Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Один наш военнослужащий погиб, чуть позже мы распространим соответствующее коммюнике", - сказал министр в ответ на просьбу турецких журналистов прокомментировать последние события в Идлибе.

В распространенном коммюнике турецкого оборонного ведомства также сообщается о том, что "девять солдат получили ранения". "Наносится ответный огонь по 82 целям режима [президента Сирии Башара Асада]", - подчеркивается в заявлении.

Заявление Акара было сделано после закрытого заседания турецкого парламента (меджлиса) по ситуации в провинции Идлиб, протоколы которого останутся засекреченными минимум на 10 лет.

Ситуация вокруг провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии. Турция провела на территории Сирии уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.