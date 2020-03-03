Трамп провел телефонные переговоры с лидером "Талибана"

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что провел телефонный разговор с лидером движения "Талибан" (запрещено в РФ), назвал беседу хорошей. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Национальные институты здравоохранения (штат Мэриленд).

"Я сегодня разговаривал с лидером "Талибана", - сказал президент. - Мы очень хорошо поговорили". "Мы не хотим насилия. Посмотрим, что произойдет", - отметил глава государства, говоря о том, что он и лидер талибов согласились с необходимостью прекращения насилия в Афганистане. Затем президент подчеркнул, что беседа была в действительности "очень хорошей".

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп провел телефонные переговоры с заместителем лидера движения муллой Абдуллой Гани Барадаром.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В качестве мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения "Талибан" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане. Режим начал действовать в полночь 22 февраля по местному времени. 2 марта талибы объявили о завершении периода снижения уровня насилия и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.