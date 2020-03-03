Трамп не стал комментировать стрельбы КНДР, заявив об испытаниях ракет меньшей дальности

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать недавние ракетные пуски в КНДР, заявив, что в ходе них испытывались ракеты меньшей дальности.

"Нет, у меня нет реакции. Ракеты меньшей дальности", - сказал во вторник американский лидер журналистам при посещении Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд). У Трампа поинтересовались реакцией на учебные стрельбы в Северной Корее.

Как заявила ранее первый заместитель заведующего отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, недавние ракетные пуски Пхеньяна проводились в рамках регулярных военных учений, которые носили оборонительный характер и не представляли ни для кого угрозы. "Мы не планировали угрожать кому бы то ни было военными маневрами, - привело ее слова во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). - Проведение учений является основной задачей армии, которая предназначена для защиты государства. Маневры носили оборонительный характер". При этом она заявила, что реакция властей Республики Корея, "выразивших сожаление в связи с учениями КНДР, выглядела странной". Ким Ё Чжон, младшая сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, отметила, что южнокорейские власти "не могут делать заявления о том, как на территории другой страны проводятся учения, поскольку к ним это никакого отношения не имеет".

3 марта ЦТАК проинформировало, что лидер КНДР Ким Чен Ын днем ранее руководил учениями дальнобойной артиллерии.

В понедельник Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний. В ходе них были запущены 24 баллистические ракеты меньшей дальности.