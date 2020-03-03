В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким. С такой оценкой выступил во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.

"В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта [в Арктике] в краткосрочной перспективе является низким", - сказал он.

"Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение... но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая", - добавил Андерсон.