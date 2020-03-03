Пентагон: США не намерены ввязываться в гонку вооружений с Россией

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. США не хотят и не намерены вступать в гонку ядерных вооружений с Россией. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности помощника министра обороны по стратегии, планированию и возможностям Викторино Меркадо, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Ядерное сдерживание является важнейшим приоритетом для министерства. Мы предпринимаем все необходимое для обеспечения сдерживания, - сказал он. - В то же время Россия имеет около двух тысяч единиц нестратегических ядерных вооружений <...> У нас нет ни желания, ни намерения ввязываться в гонку вооружений. Наша цель - ядерное сдерживание, поддерживаемое гибкими возможностями".

США, подчеркнул Меркадо, должны продолжать модернизацию своих ядерных сил, в том числе крылатых ракет морского базирования.

Как заявил 10 февраля глава Белого дома Дональд Трамп, Соединенные Штаты увеличивают расходы на ядерный арсенал и намерены продолжать делать это, пока не будут заключены соответствующие договоренности с Россией и Китаем.

В 2010 году между Россией и США был заключен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III). Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос, хотели ли бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.