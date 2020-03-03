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Распространение коронавируса нового типа

Жители Черновцов устроили митинг с требованием изолировать жену пациента с коронавирусом

Женщину забрали сотрудники скорой помощи

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Жители города Черновцы устроили стихийный митинг рядом с домом мужчины, у которого было подтверждено заражение новым коронавирусом. Как сообщила во вторник директор департамента охраны здоровья Черновицкого областного совета Мария Полищук, собравшиеся требовали изолировать его жену, которая оставалась в квартире.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и устала. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же и для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - цитирует ее издание "Общественное".

Полищук отказалась разглашать, куда отвезли женщину в целях ее безопасности. Директор департамента подчеркнула, что для помещения женщины под наблюдение не было никаких медицинских показаний. "Это исключительно социальные причины", - отметила Полищук.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 3 марта сообщил, что в стране лабораторно подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом. Он уточнил, что его нашли у мужчины, который приехал в Черновцы на западе Украины на машине из Румынии, а туда он прилетел из Италии.

Ранее украинцы выражали жестокий протест в связи с эвакуацией сограждан из города Ухань. 20 марта 45 украинских граждан и 28 иностранцев после приземления лайнера в Харькове автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей, которые попытались не пропустить колонну: протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, в результате девять сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил страну со Средневековьем.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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