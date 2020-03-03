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Трамп считает, что интересы США и движения "Талибан" в Афганистане совпадают

По словам американского лидера, талибы хотят прекратить насилие

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Интересы Соединенных Штатов и радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совпадают применительно к урегулированию в Афганистане. Такое мнение выразил во вторник американский президент Дональд Трамп, беседуя с журналистами при посещении Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд).

Он отказался уточнить, первым ли был его состоявшийся несколькими часами ранее телефонный разговор с заместителем лидера движения муллой Абдуллой Гани Барадаром. "Не хочу этого говорить, но у нас сегодня состоялась очень хорошая беседа с лидером [движения] "Талибан". Они стремятся к завершению этого [войны]. И мы стремимся к завершению этого. Мне кажется, у нас всех... общие интересы", - заявил руководитель администрации США.

"Мои отношения с муллой [Барадаром] очень хорошие", - убежден Трамп. "У нас сегодня состоялся хороший продолжительный разговор. Они хотят прекратить насилие. Они тоже хотят прекратить насилие", - сказал про талибов глава Белого дома.

Его попросили прокомментировать тот факт, что правительство Афганистана не склонно освобождать сторонников движения "Талибан". "Возможно, они и не хотят [этого делать]. Они много лет благодаря США хорошо жили. И речь идет не только о вооруженных силах, если взглянуть на все те деньги, которые мы потратили в Афганистане. Мы потратили триллионы, триллионы долларов. Мы действуем именно как полицейские силы. Мы не ведем как таковую вооруженную борьбу", - ответил Трамп. В заключение он повторил, что высоко оценивает беседу с Барадаром. "И у меня с ним сегодня состоялся действительно отличный разговор", - сказал президент США.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В качестве мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения "Талибан" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане. Режим начал действовать в полночь 22 февраля по местному времени. 2 марта талибы объявили о завершении периода снижения уровня насилия и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистан.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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