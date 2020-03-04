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В ВВС США заявили, что продолжают полностью выполнять Договор по открытому небу

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении американской администрации выйти из ДОН

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. ВВС США продолжают полностью придерживаться Договора по открытому небу (ДОН), решение о судьбе документа будет принимать администрация. Об этом заявил во вторник заместитель начальника штаба ВВС по вопросам стратегического сдерживания и ядерной интеграции генерал-лейтенант Ричард Кларк, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

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"В данный момент мы как ВВС полностью выполняем Договор по открытому небу, а также продолжаем модернизацию программы до особого распоряжения, - сказал Кларк. - Относительно того, следует ли выходить из документа или нет, то ВВС выступают за любое проверяемое, выполняемое, справедливое, соответствующее интересам США соглашение". "Это дело администрации, принимать решение о необходимости оставаться в соглашении или нет, - добавил он. - Но пока решение не принято, ВВС продолжат выполнять документ, как и предписано".

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что американская администрация пока не приняла окончательное решение по поводу дальнейшего участия в ДОН. Газета The Wall Street Journal 27 октября 2019 года сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам - участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН. Москва вскоре ответила зеркально.

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СШАРоссия
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