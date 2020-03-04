Трамп считает, что руководство Демпартии не хочет выдвижения Сандерса ее кандидатом

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Руководство Демократической партии США не хочет допустить выдвижения сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса единым кандидатом от партии на президентских выборах 2020 года. Такое мнение высказал во вторник американский лидер Дональд Трамп, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Нет сомнений в том, что истеблишмент Демпартии пытается не допустить [к выборам] Берни Сандерса. Я бы сказал, два, три дня назад [бывший вице-президент США и участник президентской гонки Джозеф] Байден не выглядел слишком хорошо. Теперь он выглядит лучше", - отметил глава государства.

В понедельник три выбывших из предвыборной гонки демократа - бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк - поддержали предвыборную кампанию Байдена.

"Сегодня вечером [во вторник] мы узнаем много нового, посмотрим, насколько хорош Байден, насколько хорош Сандерс", - подчеркнул Трамп, говоря о так называемом супервторнике. Первичные выборы (праймериз) в "супервторник" проводятся в 14 штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. В них принимают участие миллионы американцев.

Отвечая на вопрос, кого он видит своим конкурентом на ноябрьских выборах, Сандерса или Байдена, Трамп подчеркнул: "Кто бы это ни был, мне все равно. Кто бы это ни был, мы победим его".

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.