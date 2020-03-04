Lockheed Martin исключила Турцию из материалов программы истребителя F-35

ТАСС, 4 марта. Американская оборонная корпорация Lockheed Martin в своих официальных материалах исключила Турцию из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Соответствующие данные содержатся в официальной инфографике программы, опубликованной Lockheed Martin во вторник.

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В предыдущей инфографике от 3 февраля в список стран-участников и разработчиков программы F-35 входила Турция, которая, как предполагалось, закажет 100 единиц F-35A (базовая модификация самолета, предназначенная для военно-воздушных сил - прим. ТАСС). "Министерство обороны Соединенных Штатов Америки 17 июля 2019 года объявило о намерении приостановить участие Турции в программе F-35. Lockheed Martin поддержит решение оборонного ведомства страны", - говорилось в комментарии к инфографике. Текущая версия документа не содержит какого-либо упоминания Турции в числе стран - участников программы F-35.

По состоянию на 3 марта 2020 года ни Пентагон, ни Lockheed Martin не сделали какого-либо официального объявления о полном исключении Турции из вышеупомянутого проекта.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку комплексов С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля 2019 года пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.

F-35 является крупнейшей программой США по созданию истребителя пятого поколения. К началу марта десяти странам было поставлено 500 истребителей.