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СМИ: штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за клевету о его связях с Россией

Ранее штаб президента США подал аналогичную исковую жалобу на газету The New York Times
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Yuri Gripas /ABACA POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Yuri Gripas /ABACA POOL

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд исковую жалобу на газету The Washington Post, обвинив издание в клевете. Об этом сообщила во вторник газета The Hill.

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Иск был подан в понедельник в суд столичного округа Колумбия. По мнению представителей штаба по переизбранию нынешнего президента США, газета в двух своих статьях в июне 2019 года сознательно приводила заведомо ложные данные, касавшиеся утверждений о связях предвыборного штаба с Россией и приписываемых Москве попыток повлиять на американский избирательный процесс в 2016 году. "Кампания понесла ущерб, исчисляемый миллионами долларов, конкретную сумму предстоит определить суду", - отмечают представители Трампа.

Ранее штаб Трампа подал аналогичную исковую жалобу на газету The New York Times. Позднее сам президент пообещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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