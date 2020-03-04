CNN: Сандерс побеждает на первичных выборах в своем родном штате Вермонт

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, побеждает на первичных выборах в своем родном штате Вермонт. С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (03:00 мск).

От Вермонта на съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах, направляются 16 делегатов. Таким образом, после собраний партийных активистов в штатах Айова и Невада, а также первичных выборов в штатах Нью-Гэмпшир, Южная Каролина и Вермонт Берни Сандерс уже заручился поддержкой минимум 66 делегатов съезда.

По прогнозу телеканала, бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в штате Вирджиния.

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа не предстоящих в ноябре президентских выборах, проходят во вторник в 14 штатах - в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Этот этап предвыборной гонки назван "супервторником", поскольку от итогов голосования в этот день зависит судьба 1345 мандатов - более трети от общего числа на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде демократов, где для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.