Трамп призвал "Талибан" участвовать во внутриафганских переговорах

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) к участию во внутриафганских переговорах. Об этом, как сообщает во вторник пресс-служба Белого дома, он заявил в телефонном разговоре с заместителем лидера движения муллой Абдуллой Гани Барадаром.

"Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжать сокращение уровня насилия, которое сделало возможным подписание исторического соглашения между США и "Талибаном" 29 февраля. Он также призвал "Талибан" участвовать во внутриафганских переговорах с представителями Исламской Республики Афганистан и другими афганцами, чтобы положить конец более чем 40-летней войне", - говорится в распространенном документе.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с лидером движения "Талибан", и назвал беседу хорошей.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В качестве мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения "Талибан" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане. Режим начал действовать в полночь 22 февраля по местному времени. 2 марта талибы объявили о завершении периода снижения уровня насилия и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.