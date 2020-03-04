Трамп считает, что главными проигравшими "супервторника" стали Блумберг и Уоррен

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что главными проигравшими так называемого супервторника, когда в 14 американских штатах проходят первичные выборы (праймериз), стали экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Самый главный проигравший сегодня пока что - это мини-Майк Блумберг. Его "политические" консультанты надули его. $700 млн пущены на ветер, и он не получил ничего взамен, кроме прозвища мини-Майк и полнейшего уничтожения своей репутации. Отличная работа, Майк!" - заявил американский лидер. Прозвище мини-Майк для Блумберга придумал сам Трамп, который часто насмехался над ним из-за его низкого роста.

"Помимо мини-Майка другим проигравшим сегодняшнего вечера стала Элизабет "Покахонтас" Уоррен", - убежден Трамп. "Она даже не смогла близко подойти к тому, чтобы выиграть в своем родном штате Массачусетсе. Ну что ж, теперь она может просто сесть спокойно со своим мужем и выпить холодного пива", - добавил он.

Трамп ранее не раз подвергал Уоррен критике, считая, что она солгала о наличии в ее роду индейцев, из-за чего он часто иронично сравнивал ее со знаменитой индейской принцессой Покахонтас. Она заявляла, что ее мать принадлежала к племени чероки и племени делавэр, но не подтверждала это документально. В ответ на критику Трампа сенатор прошла генетическую экспертизу, чтобы доказать свою правоту. Результаты теста, проведенного профессором Стэнфордского университета и экспертом в области генетики, показали, что в роду сенатора действительно были индейцы, но при этом большинство ее предков были европейцами.

Уоррен ранее также вызвала широкий отклик в социальных сетях и СМИ размещенным в ее Instagram предвыборным роликом, в котором она достала у себя дома из холодильника бутылку пива и предложила другую своему мужу. При этом она употребила фразу "I"m gonna get me a beer" ("Я возьму себе пива") в просторечной форме, и критики обвинили ее, бывшего профессора Гарварда, в лицемерии и неуклюжей попытке показать себя ближе к "простому народу".