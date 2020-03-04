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Выборы президента США - 2020

AP: Трамп в "супервторник" выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

Единственным ближайшим соперником Трампа был бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в так называемый супервторник одержал победу на первичных выборах во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Associated Press.

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По этим данным, Трамп выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Калифорния, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта. При этом в штатах Мэн и Миннесота у Трампа не было соперников, поэтому там он получил 100% голосов делегатов.

По сути единственным ближайшим соперником Трампа был бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, который ранее смог заручиться одним голосом по итогам собраний в Айове 3 февраля. Тем не менее, согласно подсчетам AP, "супервторник" не принес ему новых делегатов: все они достались Трампу.

В некоторых штатах, таких как Арканзас, Техас и Калифорния, помимо Трампа и Уэлда в первичных выборах республиканцев участвовал также бизнесмен Роки де ла Фуенте, однако он пока не заручился поддержкой ни одного кандидата.

Теги
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