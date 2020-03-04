{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: не менее 18 силовиков погибли в Афганистане в боях с талибами

Еще десять солдат, как передает телеканал 1TV, были похищены

ТАСС, 4 марта. По меньшей мере 18 сотрудников госбезопасности Афганистана погибли минувшей ночью в провинции Кундуз в боях с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду телеканал 1TV.

На эту тему
Соглашение США с талибами: признание провала американцев в Афганистане?

В результате нападений талибов на контрольно-пропускные пункты были убиты 15 солдат и три сотрудника полиции.

Также десять солдат были похищены в среду утром в округе Имам Сахиб на севере провинции близ границы с Таджикистаном.

В понедельник представитель "Талибана" сообщил агентству France-Presse о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана. 

Теги
Афганистан
Реклама на ТАСС
Власти Абхазии просят Генпрокуратуру РФ возбудить дело о возможном отравлении Бжании
Информацию о диагнозе кандидата в президенты республики ранее распространили российские СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС