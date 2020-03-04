СМИ: не менее 18 силовиков погибли в Афганистане в боях с талибами

ТАСС, 4 марта. По меньшей мере 18 сотрудников госбезопасности Афганистана погибли минувшей ночью в провинции Кундуз в боях с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду телеканал 1TV.
В результате нападений талибов на контрольно-пропускные пункты были убиты 15 солдат и три сотрудника полиции.
Также десять солдат были похищены в среду утром в округе Имам Сахиб на севере провинции близ границы с Таджикистаном.
В понедельник представитель "Талибана" сообщил агентству France-Presse о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.