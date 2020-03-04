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Власти Абхазии просят Генпрокуратуру РФ возбудить дело о возможном отравлении Бжании

Информацию о диагнозе кандидата в президенты республики ранее распространили российские СМИ

СУХУМ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе кабинета министров республики.

Ранее Бжания был доставлен санавиацией в Краснодарскую краевую больницу №  1 из Сочи, куда он был госпитализирован в понедельник утром. В Краснодаре его поместили в реанимацию, состояние оценивали как стабильно тяжелое, во вторник утром Бжания вышел из состояния медикаментозой комы. Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба сообщал, что Бжания изначально поступил в сочинскую больницу с подозрением на инсульт.

"Руководство Республики Абхазия <...> [обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой] возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного собрания - парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Аслана Бжании на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении кабинета министров. Уточняется, что такое заявление сделано исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганбой на встрече с послом РФ в республике Алексеем Двиняниным в среду.

В сообщении уточняется, что некоторые российские СМИ, в том числе государственные, со ссылкой на анонимные источники распространили информацию о том, что Бжания якобы мог быть отравлен. По данным кабинета министров Абхазии, власти республики просят российскую сторону передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия медицинские заключения о состоянии здоровья Бжании.

Бжания одним из первых заявлял в 2019 году о своем участии в президентских выборах, назначенных на июль 2019 года, однако в апреле 2019 года в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер парламента Валерий Кварчия во время митингов оппозиции в мае с требованием перенести президентские выборы исключил возможность отравления. Сам Бжания заявил журналистам в Москве, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство. Он подчеркнул, что выжил прежде всего благодаря российским врачам, потом к процессу лечения подключились немецкие специалисты.

Теги
АбхазияРоссияКраснодарский крайБганба, Валерий Рамшухович
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