В Сирии погибли двое турецких военных

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в среду в Министерстве национальной обороны Турции.

"В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] в районе проведения операции "Весенний щит" два наших военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения", - говорится в коммюнике, распространенном Минобороны.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии. Турция провела на территории Сирии уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.