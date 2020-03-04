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ВС США нанесли авиаудары по талибам в провинции Гильменд в Афганистане

Как сообщается, авиаудар был нанесен в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил
Описание
© U.S. Marine Corps/Sgt. Gabriela Garcia/Public Domain via DVIDS

ТАСС, 4 марта. Вооруженные силы США нанесли в среду авиаудары по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил представитель американских ВС.

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По его словам, это был авиаудар в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. 2 марта талибы объявили о возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

Теги
АфганистанСША
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