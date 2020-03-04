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Санкции в отношении России
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Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России

По данным источника ТАСС, ограничительные меры продлят на полгода
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© REUTERS/Phil Noble

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в Совете ЕС.

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"На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС", - сказал он.

Как ожидается, Совет ЕС также без обсуждения утвердит решение 12 марта, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входит 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Теги
РоссияСанкции в отношении России
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