Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на год индивидуальных санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы согласовали продление на год санкций против Януковича и его окружения, но исключили из списка Азарова и Ставицкого", - сказал он.