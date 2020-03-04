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Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения

При этом из черного списка исключили бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на год индивидуальных санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы согласовали продление на год санкций против Януковича и его окружения, но исключили из списка Азарова и Ставицкого", - сказал он.

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Санкции в отношении России
Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России
По данным источника ТАСС, ограничительные меры продлят на полгода
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