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Медведчук считает, что люди Сороса на Украине хотят создать "инквизицию" для журналистов

Министерство культуры Украины в конце 2019 года подготовило проект закона "О медиа", который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ и подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Политические силы на Украине, связанные с американским финансистом Джорджем Соросом, хотят использовать предложенный властями закон "О медиа" для преследования неугодных журналистов и средств массовой информации. Такое мнение высказал в среду председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте партии, Медведчук отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир недавно представил юридический анализ внесенного в Верховную раду проекта закона "О медиа" и рекомендовал внести в него изменения, чтобы избежать негативного воздействия на свободу СМИ на Украине.

"У Дезира вызывают опасения и возможность наложения штрафа на определенные средства массовой информации путем запрета их распространения, и кадровая политика Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ставящая под угрозу их независимость", - отметил глава политсовета ОПЗЖ.

"Но самым страшным следствием этого закона, который готовила для украинских журналистов власть, является то, что расправа над ними должна была осуществляться не руками власти, а силами их же коллег по цеху, подконтрольных заокеанским хозяевам", - отметил Медведчук. В связи с этим он упомянул популярный украинский новостной телеканал ZIK, который занимает критическую позицию в отношении нынешних властей.

"За несколько дней до публикации ОБСЕ юридического анализа фонд "Возрождение" (основан Джорджем Соросом и входит в контролируемую им сеть фондов "Открытое общество" - прим. ТАСС), не дожидаясь принятия этого законопроекта, обратился к карманным журналистам, чтобы те дали оценку телеканалу ZIK, который посмел обсуждать их спонсора - Джорджа Сороса", - сообщил глава политсовета ОПЗЖ. "Не вызывает сомнений, что именно журналисты-соросята, вооруженные этим законом, сформировали бы "медиаинквизицию", и совершенно ясно, как бы они использовали свои новые возможности", - отметил Медведчук.

В конце декабря Министерство культуры Украины подготовило проект закона "О медиа", который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ и подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России. Кроме того, украинский Минкульт подготовил проект закона "О противодействии дезинформации", который носит еще более жесткий характер, предусматривает наказание вплоть о тюремного заключения за публикации, которые украинский суд с подачи назначенного властями уполномоченного сочтет "дезинформацией".

Теги
УкраинаСШАСорос, Джордж
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